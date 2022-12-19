Новости России
· Служба новостей

Путин выступил с важным заявлением: "Все перемены - к лучшему"

Путин выступил с важным заявлением: "Все перемены - к лучшему"

Фото: открытые источники

Все, что происходит в России и в мире, - к лучшему, об этом заявил Владимир Путин, выступая с обращением в видеоформате к цчастникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Именно подрастающее поколоние, считает Путин, должно сделать этот мир более справедливым собственными поступками.

По его словам, речь идет о мире, в котором между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков.

Также Путин подчеркнул, что в справедливом мире у всех людей будет возможность для самореализации, независимо от происхождения и условий, в которых они выросли.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Вытащить самостоятельно не получилось: Из гениталий мужчины достали рыбу, заплывшую туда во время спа-процедур

Здоровье

9 часов назад

Снова испанка: В России зафиксирован рост заболеваемости особо опасным гриппом

https://egeturbo.ru/hist/kursy-ege-istoriya-11-klass

Происшествия

13 часов назад

В больницу попали 6 человек: В Татарстане произошло массовое ДТП с участием 3 машин

Полезное

3 дня назад

Социальные проекты Банка ЗЕНИТ в Татарстане наградили премией RETAIL FINANCE

Профи - коучинг семейных отношений

Происшествия

19 часов назад

Дорогое удовольствие: Татарстанец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь снять проститутку

Происшествия

день назад

Кошмар девочки длился 1,5 года: Мужчина долгое время насиловал маленькую дочь своей сожительницы

Новости России

14 часов назад

С 19 декабря начнут лишать прав на 1,5 года даже тех, кто не пил: ГИБДД будет останавливать всех

Происшествия

день назад

Пламя разбушевалось так, что выжить не было шансов: Молодой человек погиб при пожаре в общежитии колледжа в Казани
Общество
2 дня назад

"Бабам главное - бабло": жители Казани затравили семью мобилизованных за их борьбу за положенные им выплаты

"Бабам главное - бабло": жители Казани затравили семью мобилизованных за их борьбу за положенные им выплаты

Новости России

минуту назад

Путин выступил с важным заявлением: "Все перемены - к лучшему"

Новости России

6 часов назад

«Это уже реально беспредел»: ГИБДД предъявляет новое требование водителям

Новости Казани

12 часов назад

"Организовать на самом высоком уровне": Минниханов дал поручение по проведению ёлок для детей мобилизованных

Происшествия

14 часов назад

Выжил благодаря сугробу: В Казани мужчина выпал из окна 13-го этажа
В Казани на улице Фучика на продавщицу рухнул торговый шатер: женщина госпитализирована

Происшествия

14 часов назад

Заработала сотрясение мозга и растяжение связок: Девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

Погода

14 часов назад

Водителей просят не выезжать на трассу: В Казани борются с последствиями дождя и мокрого снега

Происшествия

17 часов назад

Упала с высоты 2 метров во время концерта: Зрительница получила переломы, угодив в оркестровую яму в консерватории
Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику