Путин выступил с важным заявлением: "Все перемены - к лучшему"

Все, что происходит в России и в мире, - к лучшему, об этом заявил Владимир Путин, выступая с обращением в видеоформате к цчастникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Именно подрастающее поколоние, считает Путин, должно сделать этот мир более справедливым собственными поступками.

По его словам, речь идет о мире, в котором между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков.

Также Путин подчеркнул, что в справедливом мире у всех людей будет возможность для самореализации, независимо от происхождения и условий, в которых они выросли.