Путин встретился с матерями участников СВО и дал им обещание

Президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины.

Встреча прошла в Ново-Огарево. В рамках беседы с женщинами глава государства дал обещание, что Россия выполнит все поставленные задачи СВО.