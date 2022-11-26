Путин встретился с матерями участников СВО и дал им обещание
Фото: lentv24.ru
Президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины.
Встреча прошла в Ново-Огарево. В рамках беседы с женщинами глава государства дал обещание, что Россия выполнит все поставленные задачи СВО.
"А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений", - сказал Путин.