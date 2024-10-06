Путин вручил награду двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Михайлова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Борис Михайлов, легендарный хоккеист и двукратный олимпийский чемпион, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, как сообщается на официальном портале правовой информации.

Выдающийся вклад в спорт

Награда была вручена Михайлову в преддверии его 80-летия, отмечаемого в этом году 6 октября. По словам президента, Михайлов заслужил это высокое отличие за свой значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в России, а также за его долгие годы добросовестной работы.

Легендарная спортивная карьера

Борис Михайлов известен как один из самых титулованных игроков в истории советского и российского хоккея. Он является 10-кратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка СССР. На его счету также две олимпийские золотые медали, завоеванные в 1972 и 1976 годах, восемь золотых медалей чемпионатов мира и семь титулов чемпионов Европы. Его выдающиеся достижения сделали его имя известным далеко за пределами хоккейных площадок.

Наследие и признание

Михайлов также активно участвует в общественной жизни, будучи членом межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА». Его вклад в спорт и общество неоднократно отмечался на различных уровнях, и последнее государственное награждение подтверждает его статус как выдающейся личности в истории российского спорта.

Благодаря своему неоспоримому мастерству и преданности спорту Борис Михайлов оставил неизгладимый след в хоккее, а его личные и профессиональные достижения продолжают вдохновлять новые поколения спортсменов, пишет matchtv.ru.