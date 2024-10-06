Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Путин вручил награду двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Михайлова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Борис Михайлов, легендарный хоккеист и двукратн...

m.my.mail.ru

Подписаться в Telegram

Борис Михайлов, легендарный хоккеист и двукратный олимпийский чемпион, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, как сообщается на официальном портале правовой информации.

Выдающийся вклад в спорт

Награда была вручена Михайлову в преддверии его 80-летия, отмечаемого в этом году 6 октября. По словам президента, Михайлов заслужил это высокое отличие за свой значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в России, а также за его долгие годы добросовестной работы.

Легендарная спортивная карьера

Борис Михайлов известен как один из самых титулованных игроков в истории советского и российского хоккея. Он является 10-кратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка СССР. На его счету также две олимпийские золотые медали, завоеванные в 1972 и 1976 годах, восемь золотых медалей чемпионатов мира и семь титулов чемпионов Европы. Его выдающиеся достижения сделали его имя известным далеко за пределами хоккейных площадок.

Наследие и признание

Михайлов также активно участвует в общественной жизни, будучи членом межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА». Его вклад в спорт и общество неоднократно отмечался на различных уровнях, и последнее государственное награждение подтверждает его статус как выдающейся личности в истории российского спорта.

Благодаря своему неоспоримому мастерству и преданности спорту Борис Михайлов оставил неизгладимый след в хоккее, а его личные и профессиональные достижения продолжают вдохновлять новые поколения спортсменов, пишет matchtv.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Новости России

день назад

Т2 совместно с Газпромбанком принял участие в пилотном проекте цифрового рубля

уничтожение насекомых уже сегодня в москве

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Новости России

3 дня назад

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

ремонт кухонной столешницы в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Новости Казани

20 часов назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

Лонгриды

день назад

Когда ждать первый снег в Татарстане?: погода на октябрь в Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека
Новости Казани
14 часов назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Казани

12 часов назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Важное в РТ

день назад

64% жителей Казани покупают страховки

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане 6 октября ожидается +17 градусов

Новости Татарстана

15 часов назад

В РТ средняя зарплата учителей школ превысила 51 тыс. рублей
Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 ...
Новости Казани
19 часов назад

Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 трамваев в Казани

Новости Казани

16 часов назад

В Казани на проспекте Победы мужчину насмерть зажало между 2 авто

Новости Казани

17 часов назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Новости Казани

18 часов назад

Из зоопарка Казани сбежал дикобраз
Самое время заняться домом! Как современный рын...
Интересное в Казани
4 дня назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 