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Путин восхитил французов, проехав на авто по Крымскому мосту, разрушенному в октябре

Путин восхитил французов, проехав на авто по Крымскому мосту, разрушенному в октябре

Фото: dzen.ru

Жители Франции пришли в неописуемый восторг, узнав о том, что мост в Крым не только уже отремонтирован, но и сам президент РФ Владимир Путин лично проехал по нему на автомобиле.

Издание Figaro отметило, что смелость Путина достойна наивысших похвал. И если диверсия на мосту выглядела "пощечиной Москве", то поездка Путина по нему выглядит "пинком Киеву".

Мост был разрушен в результате диверсии, организованной Киевом в октябре. А потому визит Путина в Крым по мосту имеет не только политическое, но и большое социальное значение.

Российские телеканалы показали Путина за рулем авто, подтвердив сообщения о том, что он действительно проехал по мосту.

Также Путин пообщался с рабочими, задействованными на восстановлении Крымского моста.

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