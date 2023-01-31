Путин внес изменения в свой указ об уровнях террористической опасности на территории РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", <...> и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, <...> изменения", - говорится в документе.