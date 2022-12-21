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Путин: "У России все есть, а Украина будет жить на подачки"

Путин: "У России все есть, а Украина будет жить на подачки"

Фото: vesti-kareliya.mirtesen.ru

У России есть всё, что ей нужно, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

По словам главы государства, в мире на самом деле мало стран, у которых "все есть". А вот соседняя Украина будет жить на подачки, считает президент.

"У них скоро вообще ничего не будет, только в виде подачек, и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами — только подачки", — сказал президент об Украине.

Россия же, имея все необходимое, должна наращивать потенциал.

"Россия, безусловно, будет это делать "без всяких скидок", у неё есть собственная научная, технологическая, производственная и кадровая база", - добавил глава государства.

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