Путин: "У России все есть, а Украина будет жить на подачки"

У России есть всё, что ей нужно, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

По словам главы государства, в мире на самом деле мало стран, у которых "все есть". А вот соседняя Украина будет жить на подачки, считает президент.

"У них скоро вообще ничего не будет, только в виде подачек, и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами — только подачки", — сказал президент об Украине.

Россия же, имея все необходимое, должна наращивать потенциал.