Путин: "У России все есть, а Украина будет жить на подачки"
Фото: vesti-kareliya.mirtesen.ru
У России есть всё, что ей нужно, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.
По словам главы государства, в мире на самом деле мало стран, у которых "все есть". А вот соседняя Украина будет жить на подачки, считает президент.
"У них скоро вообще ничего не будет, только в виде подачек, и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами — только подачки", — сказал президент об Украине.
Россия же, имея все необходимое, должна наращивать потенциал.
"Россия, безусловно, будет это делать "без всяких скидок", у неё есть собственная научная, технологическая, производственная и кадровая база", - добавил глава государства.