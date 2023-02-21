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Путин: трассу М-12 Москва-Казань-Екатеринбург протянут до Владивостока

Президент Владимир Путин пообещал, что трассу М-12 дотянут до Владивостока
Путин: трассу М-12 Москва-Казань-Екатеринбург протянут до Владивостока

Фото: открытые источники

Владимир Путин в своем послании Федеральному собраниюсообщил, что строящуюся трассу M-12 (Москва — Казань — Екатеринбург) в перспективе дотянут до Владивостока. Президент упомянул это во время своей речи о необходимости вывода российской экономики на новые рубежи.

"Будем расширять и выстраивать новые внешнеэкономические связи и логистические коридоры, — отметил Владимир Путин. — Уже принято решение продлить скоростную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе — до Иркутска и Владивостока. С выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии".

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