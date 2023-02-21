Путин: трассу М-12 Москва-Казань-Екатеринбург протянут до Владивостока

Президент Владимир Путин пообещал, что трассу М-12 дотянут до Владивостока

Владимир Путин в своем послании Федеральному собраниюсообщил, что строящуюся трассу M-12 (Москва — Казань — Екатеринбург) в перспективе дотянут до Владивостока. Президент упомянул это во время своей речи о необходимости вывода российской экономики на новые рубежи.