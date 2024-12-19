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Путин: Суверенитет должен быть в сердце людей

Владимир Путин в своем недавнем заявлении сдела...

Скриншот с трансляции "Известия"

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Владимир Путин в своем недавнем заявлении сделал акцент на том, что суверенитет — это не просто политический термин, а глубоко укорененное чувство, которое должно жить в сердцах людей.

Он подчеркнул, что утрата суверенитета ведет к исчезновению самой сущности государства. Говоря о национальной идентичности, он отметил, что люди гордятся тем, что являются частью Европы, но при этом остаются прежде всего французами, немцами, итальянцами или испанцами. Этот внутренний конфликт, по мнению Путина, порождает желание зашлифовать свои корни и культурные особенности.

Президент также вспомнил трогательный момент с празднования дня рождения экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Кубанский хор стал единственным коллективом на этом мероприятии, который исполнил песни на немецком языке, в то время как остальные участники выбирали английские хиты.

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