Путин сообщил о перспективах мирных переговоров с Украиной
Скриншот из прямой трансляции "Известий"
На пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной:
Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Противная сторона —- отказалась от переговоров. А результатов переговоров всегда есть компромисс.
Ведь мы же достигли договоренностей в Стамбуле. Украинская сторона парафировала документ, а значит была согласна. А потом приехал господин Джонсон и сказал им, что нужно воевать до последнего украинца.
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