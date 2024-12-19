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Путин сообщил о перспективах мирных переговоров с Украиной

На пресс-конференции президент России Владимир ...

Скриншот из прямой трансляции "Известий"

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На пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной:

Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Противная сторона —- отказалась от переговоров. А результатов переговоров всегда есть компромисс.
Ведь мы же достигли договоренностей в Стамбуле. Украинская сторона парафировала документ, а значит была согласна. А потом приехал господин Джонсон и сказал им, что нужно воевать до последнего украинца.

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