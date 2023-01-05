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Путин сделал заявление о дальнейшем ходе СВО и назвал условие для диалога с Киевом

Путин сделал заявление о дальнейшем ходе СВО и назвал условие для диалога с Киевом

Фото: открытые источники

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при одном условии: Киев выполнит ранее озвученные требования РФ. Об этом сообщает на официальном сайте Кремля.

"В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий", — говорится в сообщении.

Также в беседе с турецким коллегой Путин отметил, что Запад играет в украинском конфликте деструктивную роль, накачивая Киев оружием и техникой, предоставляя оперативные разведданные и раздавая свои указания.

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