Путин сделал заявление о дальнейшем ходе СВО и назвал условие для диалога с Киевом

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при одном условии: Киев выполнит ранее озвученные требования РФ. Об этом сообщает на официальном сайте Кремля.

"В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий", — говорится в сообщении.

Также в беседе с турецким коллегой Путин отметил, что Запад играет в украинском конфликте деструктивную роль, накачивая Киев оружием и техникой, предоставляя оперативные разведданные и раздавая свои указания.

