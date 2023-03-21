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Путин принял решение для всех автомобилистов: водительские права менять не надо еще три года

В России автоматически продлили срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах, на три года
Путин принял решение для всех автомобилистов: водительские права менять не надо еще три года

Фото: drive2.ru

Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в этом, 2023 году, автоматически продлен на 3 года. Об этом на коллегии МВД заявил глава государства Владимир Путин. Подробности решения озвучил глава МВД России Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", — сказал министр в ходе расширенной коллегии ведомства.

В прошлом году российские граждане оформили почти 180 тыс. удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом — это в два раза больше, чем годом ранее, об этом информировал "Ъ".

Также отмечалось, что в 2022 году по итогам экзаменов ГИБДД водительские права получили 1,35 млн российских граждан, что на 12% меньше, чем в 2021 году.

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