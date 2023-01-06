Путин предложил рождественское перемирие, но Зеленский отверг предложение прекратить огонь на Рождество

Владимир Путин распорядился с полудня 6 января прекратить огонь в зоне СВО ввиду приближения Рождества. Однако президент Украины предложение не только не оценил, но и жестко раскритиковал.

Зеленский заявил, что самый надежный способ прекратить огонь - выполнение его "формулы мира", то есть - вывод войск РФ с территории Украины.

Анонсированное Россией временное прекращение огня на православное Рождество является "прикрытием", чтобы "хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе" и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Так заявил президент Украины в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне", — сказал он.

Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения, оно будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня", — говорится в опубликованных на сайте Кремля указания российского президента.

"Ни о каком перемирии и речи быть не может!" , — заявил затем врио главы ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что российские войска не будут вести инициативный огонь и наступление, но оставляют за собой право "отвечать на провокации" и попытки ВСУ улучшить свои позиции.