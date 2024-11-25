Путин подписал закон о списании участникам СВО кредитных долгов

В значительном шаге к поддержке своих военнослужащих, президент России Владимир Путин подписал новый закон, освобождающий участников спецоперации от обязанности по выплате просроченных кредитов до 10 миллионов рублей. Этот законопроект, опубликованный на портале правовой информации, вносит изменения, направленные на облегчение финансового бремени для военнослужащих и их семей.

Детали закона

Закон затронет мобилизованных, за исключением тех, кто является курсантов военных вузов и училищ, а также и тех. кто ранее заключил контракт в ВСР, начиная с 1 декабря этого года. Также стоит отметить, что положения закона распространяются и на супругов участников спецоперации, пишет vedomosti.ru.

Кредиты, подлежащие списанию, — это те, по которым до 1 декабря 2024 года был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Эта мера направлена на снижение финансового давления на мужчин, которые на данный момент защищают интересы страны.

Финансовая поддержка участников спецоперации

Помимо освобождения от кредитных обязательств, участники спецоперации также могут рассчитывать на дополнительные виды финансовой поддержки. Военные на передовой получают ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 000 рублей, а также единовременную выплату в том же размере. Мобилизованным полагается социальная выплата в размере 158 000 рублей в месяц. Компенсации за ранения также значительны — от 1 миллиона рублей за легкие травмы до 3 миллионов рублей за более серьезные случаи.

Заключение

Эти меры, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, подчеркивают стремление государства обеспечить должный уровень поддержки своим военнослужащим. Закон не только облегчает финансовое положение участников спецоперации, но и подчеркивает важность их службы и жертв, которые они приносят во имя страны.