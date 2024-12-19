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Путин поддержал запрет на обучение детей мигрантов без знания русского языка

В рамках обсуждения вопросов трудовой миграции,...

Скриншот из прямой трансляции "Известий"

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В рамках обсуждения вопросов трудовой миграции, Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Также президент считает необходимым создать «мощный» центр в системе МВД для решения вопросов миграции.

Владимир Путин отметил, что для снижения потока трудовых мигрантов необходимо повысить производительность труда.

Он подчеркнул важность внедрения современных технологий, которые смогут заменить неквалифицированный труд, и таким образом сделать рабочие процессы более технологичными.

Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости подготовки жителей Средней Азии к работе в России. По его мнению, стоит открыть русские школы в этих странах, чтобы обучать людей нашей культуре и языку. Важным моментом является и ужесточение контроля за мигрантами, уже находящимися на российской земле.

Что касается структуры управления миграцией, Путин выразил мнение о том, что создание отдельного ведомства нецелесообразно. Вместо этого, он предложил организовать специализированное подразделение в рамках МВД. В будущем, когда это подразделение станет более устойчивым, можно будет рассмотреть возможность его выделения в самостоятельное ведомство.

Президент также поддержал законопроект, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского языка. Он считает необходимым создать «мощный» центр в системе МВД для решения вопросов миграции.

Интересный факт: Путин заметил, что количество украинцев в России равно количеству людей на Украине. Также он подчеркнул важность привлечения высококвалифицированных специалистов, включая соотечественников, что свидетельствует о стремлении страны развивать кадровый потенциал.

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