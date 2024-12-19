Путин пояснил. почему бойцам Курской области не давали выплат как участникам СВО

Глава государства подтвердил, что администрация Курской области будет активно работать даже в праздничные дни, чтобы решить вопросы с жильем и другие насущные проблемы местных жителей.

Кроме того, Путин анонсировал выдачу сертификатов на восстановление жилья в регионе и заверил, что все объекты инфраструктуры будут восстановлены. Пострадавшие жители получат полное возмещение своих утрат.

Неожиданностью для Путина стало то, что многие участники боевых действий в Курской области не имеют статуса участников специальной военной операции, а формально их считают за участников контртеррористической операции (КТО). Он заверил, что этот вопрос будет быстро решен: «Прошу прощения, но это все будет исправлено».