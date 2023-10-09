Путин ответил от чего зависит срок окончания СВО на Украине

Российский президент Владимир Путин на полях форума "Валдай" объяснил, от чего именно зависит срок окончания специальной военной операции на Украине. По его словам, СВО проводят не для территориальных претензий России.

"Дело в гарантиях безопасности народов России. А это более сложный вопрос. [Сейчас ВС РФ решают вопрос] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной", — заявил Владимир Путин.

Как только россиянам и жителям новых регионов РФ перестанет угрожать опасность со стороны фашистского киевского режима, СВО будет завершена.

