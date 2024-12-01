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Путин определил главное условие для победы в СВО на Украине

На фоне продолжающихся военных действий, презид...

crimea.ria.ru

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На фоне продолжающейся СВО президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Астане поделился своим видением того, что является решающим фактором для достижения победы в специальной военной операции. По информации РИА Новости, Путин акцентировал внимание на значении человеческого фактора в военных конфликтах.

Президент заявил, что для успешного ведения боевых действий необходимы не только современное вооружение и боекомплект, но и высокая мотивация воинов, их готовность к борьбе и, при необходимости, к самопожертвованию ради Отечества. Это утверждение было сделано в контексте обсуждения военной техники и боевых ресурсов, где, по словам Путина, настоящее решение принимается на поле боя, где ключевую роль играет дух и решимость солдат.

Президент также поднял вопрос о международной поддержке Украины, указывая на недавние ракетные удары по украинской территории. Он выразил мнение, что даже значительные поставки современного вооружения от западных стран не изменят общую картину конфликта.

Таким образом, высказывания Путина подчеркивают стратегическую важность поддержания морального духа войск и указывают на сложность решения военных конфликтов, где каждый аспект, от логистики до личных качеств военнослужащих, имеет решающее значение, пишет lenta.ru.

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