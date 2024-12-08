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Путин оговорил возможную передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Президент России Владимир Путин заявил о возмож...

crimea.ria.ru

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В ходе последнего заседания Высшего государственного совета Союзного государства, президент России Владимир Путин анонсировал планы по размещению ракетных комплексов "Орешник" на территории Белоруссии. Это решение пришло после обсуждения вопросов безопасности и обороны, где обе страны выразили готовность укрепить своё стратегическое партнёрство.

Стратегическое развертывание

Путин утверждает, что размещение этих ракетных комплексов станет возможным благодаря новому договору о гарантиях безопасности, который включает использование всех доступных сил и средств. Ожидается, что первые поставки "Орешника" начнутся после того, как Россия наладит их массовое производство, что позволит обеспечить необходимое вооружение российским военным.

Экономические и технические аспекты

Процесс размещения ракетных систем в Белоруссии обещает быть экономически выгодным, так как в стране остались предсоветские военные инфраструктуры, которые можно использовать с минимальными дополнительными вложениями. Это значительно упростит логистику и снизит общие затраты на развертывание.

Военно-политические детали

Хотя ракетные комплексы будут формально входить в состав российских вооружённых сил, контроль за целями и использованием оружия останется за белорусским военно-политическим руководством. Это подчеркивает важность суверенитета Белоруссии в рамках этого соглашения.

Планы и перспективы

Путин предложил провести серию рабочих встреч для уточнения всех аспектов будущего сотрудничества по этому вопросу. Он также подчеркнул важность технической подготовки и возможность достижения всех поставленных целей при минимальных затратах.

Заключение

Планы по размещению "Орешник" в Белоруссии подчеркивают стремление России и Белоруссии к углублению оборонного сотрудничества. Это решение не только укрепит безопасность обеих стран, но и станет значимым шагом в реализации их союзнических обязательств в рамках Союзного государства, пишет interfax.ru.

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