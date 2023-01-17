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Путин обратился к властям всех уровней с требованием добиться ощутимого повышения доходов россиян

Путин обратился к властям всех уровней с требованием добиться ощутимого повышения доходов россиян

Фото: nypost.com

Во вторник, 17 января, Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам.

"В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей", - заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания.

Ранее он поручил членам Правительства РФ выстроить меры экономической политики так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей в стране.

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