Путин обратился к властям всех уровней с требованием добиться ощутимого повышения доходов россиян

Во вторник, 17 января, Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам.

"В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей", - заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания.

Ранее он поручил членам Правительства РФ выстроить меры экономической политики так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей в стране.

