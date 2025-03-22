Пока в России обсуждают налоговую реформу, в стране происходят менее заметные, но не менее важные процессы. Президент Владимир Путин объявил о необходимости «работать как на линии фронта», что можно расценивать как своего рода мобилизацию — не военную, а общегосударственную. На фоне изменений в управлении, он также назначил нового куратора по украинскому направлению — Руслана Стефанчука, спикера Верховной рады, тем самым поставив под сомнение легитимность Владимира Зеленского.

Налоговая «шутка» с серьёзным подтекстом

Реформа НДФЛ вызвала бурные обсуждения: прогрессивная шкала затронет только 3% работающих, но обеспечит бюджету более 500 миллиардов рублей. Возникает логичный вопрос — зачем так подробно объяснять преимущества того, что касается лишь немногих? Получается, что старая система обслуживала узкий круг, и только жёсткие условия заставили власть пересмотреть её.

Мобилизация «сверху» и поворот к «военному управлению»

Президент чётко дал понять: ситуация требует полной отдачи и включённости. Это не официальная мобилизация, но призыв к действию — к работе на пределе, к осознанию серьёзности момента. Пока всё делается мягко, но предупреждение прозвучало: времени на раскачку больше нет.

Внешняя политика и угроза ударов по России

На фоне заявлений Запада о возможности атак по российской территории, Дмитрий Медведев напомнил: подобные шаги могут иметь серьёзные последствия. Он снова заговорил о ядерном оружии, предостерегая от опасной легкомысленности.

Америка и суд над Трампом: политическая борьба или борьба за выживание?

Тем временем в США Дональд Трамп признан виновным по делу о выплатах за молчание. Приговор вынесут летом. Всё это вызывает вопросы о честности политической конкуренции в стране, претендующей на лидерство в мире, пишет "Сиб.фм"

Вывод:

Мир стремительно меняется, и многие процессы, происходящие «в тени», оказываются важнее громких заголовков. Новая налоговая политика, скрытая мобилизация, усиливающееся давление на границах — всё это говорит о том, что начинается новый этап. А вот каким он будет — покажет ближайшее будущее