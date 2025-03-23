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Путин объявил незаметную мобилизацию: все теперь понимают, в какое время живем

Новая налоговая система, скрытая мобилизация и ...

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Новая налоговая система, скрытая мобилизация и перемены в политике — что стоит за последними событиями

В последние недели в России и за её пределами происходят важные перемены. На фоне экономических реформ всё чаще звучат военные метафоры — и не случайно. Президент выступает с заявлениями о мобилизации усилий, в Киеве обостряется борьба за власть, а в США Дональд Трамп признан виновным по уголовному делу. Всё это складывается в сложную политическую картину.

Налоги: шаг к «справедливости» или попытка удержать бюджет?

Новая прогрессивная шкала налогообложения вызвала активное обсуждение. Власти стараются показать её как шаг к социальной справедливости, хотя большинство работающих — 97% — нововведения не затронут. Основная нагрузка ляжет на 3% самых обеспеченных. С них планируется собрать дополнительно более 500 миллиардов рублей. Получается, что старая система действительно служила интересам меньшинства, а не большинства. Только внешние и внутренние вызовы заставили власть пересмотреть подход.

«Мобилизация сверху» — что это значит?

На Совете по нацпроектам Владимир Путин призвал к полной самоотдаче и работе "как на передовой". Это прозвучало как призыв к всеобщей мобилизации — не военной, а государственной. Пока делается это мягко: идёт скорее подготовка, чем принуждение. Однако посыл очевиден — страна должна работать в режиме максимального напряжения.

Киев и смена «главного»

Президент России заявил, что срок полномочий Владимира Зеленского подходит к концу, и обозначил новым «лидером» Украины спикера парламента Руслана Стефанчука. Это заявление, скорее, отражает позицию Москвы, чем реальные изменения в Киеве. Однако сам факт говорит о попытках России влиять на украинскую политическую повестку.

США: политические бои через суд

В Америке Дональд Трамп признан виновным в уголовном деле, приговор ожидается в июле. И хотя закон позволяет ему участвовать в выборах даже из тюрьмы, это вызывает вопросы — не становится ли суд инструментом политической борьбы? Особенно учитывая возраст и состояние действующего президента. Фактически, судьбы мира сегодня зависят от двух пожилых мужчин, один из которых находится под судом, а второй — под вопросами по состоянию здоровья.

Итог

Экономика, политика и даже судебные дела — всё стало частью одной большой игры, где ставки высоки, а сценарии — непредсказуемы. Мир меняется, и каждый шаг — будь то налоговая реформа или международные заявления — отражает, насколько серьёзна текущая ситуация, пишет днез-канал Главные новости. Сиб.фм.

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