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Путин объявил незаметную мобилизацию: все должны помнить, в какое время живем

Недавние события в России и мире вызвали бурные...

crimea.ria.ru

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Недавние события в России и мире вызвали бурные обсуждения: налоговая реформа, изменения в управлении ситуацией на Украине, заявления о "разнесении" Европы и суд над Трампом в США.

Налоговая реформа: кто выиграет и кто заплатит?

Обсуждение прогрессивной шкалы НДФЛ напоминало попытку убедить людей в пользе уже принятого решения. Изменения не коснутся 97% работающих, зато оставшиеся 3% обеспечат бюджету дополнительные 533 миллиарда рублей. Это показывает, что старая система налогообложения выгодно служила лишь узкому кругу.

"Мягкая" мобилизация: подготовка к более жестким шагам?

Президент Путин на Совете по нацпроектам заявил о необходимости работы "как на линии фронта". Это можно трактовать как мобилизацию на государственном уровне – не в военном смысле, а в экономическом и управленческом. Пока изменения вводятся осторожно, но вопрос в том, сколько времени останется у тех, кто их "не осознает".

Новый "главный" на Украине

Путин назначил нового ответственного за Украину, заявив о завершении легитимности Зеленского. Им стал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Тем временем в Киеве усиливается внутренняя борьба, что может сыграть на руку Москве.

Суд над Трампом: политика или правосудие?

В США суд признал Трампа виновным по делу о выплатах за молчание. Приговор вынесут в июле, но он может участвовать в выборах даже из тюрьмы.

Любопытно, что мировая политика сводится к борьбе между пожилым человеком с признаками деменции и кандидатом с уголовным прошлым. И от их решения зависят судьбы мира. Это нормально? Вопрос остается открытым, пишет "Главные новости. Сиб.фм".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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