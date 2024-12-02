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Путин не стал скрывать главное условие для победы в СВО на Украине

В рамках саммита Организации Договора о коллект...

crimea.ria.ru

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В рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности, проведенного в столице Казахстана, Президент России Владимир Путин высказался о ключевых аспектах, определяющих исход специальной военной операции. По информации РИА Новости, основной фокус в его речи был сделан на человеческом аспекте военных действий.

Глава государства подчеркнул, что хотя наличие современной техники и полного боекомплекта является необходимым условием, наивысшую значимость имеет личная заинтересованность и готовность бойцов к самопожертвованию ради родины.

«Наибольшее значение в достижении победы имеет не столько техническое оснащение, сколько мотивация и внутренняя готовность к борьбе», — отметил Путин.

Президент также обратил внимание на то, что исход любых столкновений, включая текущий конфликт в Украине, определяется непосредственно на поле боя. Владимир Путин убежден, что «решающую роль играет солдат, его дух и решимость».

Кроме того, российский лидер затронул вопрос ответных мер на враждебные действия, упомянув о недавнем ракетном ударе по украинским позициям как ответ на атаки противника. Он выразил мнение, что поставки западного оружия Украине не способны кардинально изменить ситуацию в конфликте, подчеркивая, что военное преимущество определяется не только количеством и качеством вооружений, но и моральным духом войск.

Таким образом, выступление Президента Путина на ОДКБ подчеркнуло важность мотивации и моральной готовности военнослужащих как решающих факторов в военных кампаниях, где техническое оснащение служит лишь одним из элементов общей стратегии, пишет lenta.ru.

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