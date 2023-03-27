Путин наградил медалью "За отвагу" брянского мальчика Федю, который спасал детей при атаке диверсантов ВСУ

Российский президент Владимир Путин подписал Указ о награждении медалью "За отвагу" брянского мальчика Федю, который спасал детей при атаке диверсантов ВСУ на региона.

В указе главы государства отмечается, что награда присвоена Федору за мужество и самоотверженность, которые 10-летний ребенок проявил при исполнении своего гражданского долга.

2 марта на территорию села Любечане в Брянской области пробрались диверсанты ВСУ. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек.

Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. Несмотря на ранение, он помог выбраться из машины девочкам и повел их через лес.