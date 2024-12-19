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Путин на пресс-конфереции рассказал о прогнозах по экономике России

Президент России Владимир Путин озвучил оптимис...

Скриншот с прямой трансляции на rutube.ru

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Президент России Владимир Путин озвучил оптимистичные прогнозы по поводу экономического роста страны, который, по его оценкам, может достигнуть от 3,9% до 4%.

Он с гордостью отметил рекордно низкий уровень безработицы, зафиксированный на отметке 2,3%. Однако президент также не обошел стороной проблему инфляции, которая вызывает определенные опасения.

Путин сообщил о положительной динамике в промышленном секторе: рост составил 4,4%, а в перерабатывающей промышленности он достиг впечатляющих 8,1%. Важной новостью стало и увеличение реальных зарплат, которые выросли на 9% в 2024 году. Прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) на 2025 год колеблются от 2% до 2,5%. На фоне этих данных Центральный банк России ожидает инфляцию на уровне 9,3%.

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