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«Путин готов к переговорам по Украине»: Песков назвал условие, при котором возможно прекращение конфликта

«Путин готов к переговорам по Украине»: Песков назвал условие, при котором возможно прекращение конфликта

ria.ru

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Президент России Владимир Путин объявил о готовности к переговорам по Украине, но при условии, что они будут способствовать достижению российских целей. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в интервью газете The New York Times.

Ранее издание заявило, что Путин через посредников сигнализирует о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине. В свою очередь Песков прокомментировал данную информацию, сказав, что эти утверждения в своей сути являются неправильными.

«Путин действительно готов к переговорам, он это заявил», — отметил Песков.

Россия остается готовой [к переговорам], но только с тем, чтобы достичь своих целей», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее в ходе пресс-конференции, проходившей 14 декабря, Путин сообщил, что мир на территории Украины будет достигнут, когда Россия добьется своих неизменных целей.

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