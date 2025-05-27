«Пусть решают сами, копить им деньги или рожать»: В РФ предложили отменить пенсии родившимся после 1995 года
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Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года
Основатель телеканала «Царьград» и бизнесмен Константин Малофеев выступил с громким предложением отменить государственные пенсии для россиян, родившихся после 1995 года. По его мнению, молодёжь должна сама решать, как обеспечивать свою старость — либо копить деньги, либо воспитывать детей, которые смогут их содержать.
Малофеев приводит в пример российскую империю, где пенсии выплачивали ограниченному кругу лиц, а многодетные семьи сами заботились о пожилых. Он обращает внимание на сокращение рождаемости в современности, которое увеличивает нагрузку на пенсионную систему. По его предложению, через 10 лет сбор пенсионных взносов для «зумеров» следует прекратить, а уже уплаченные суммы вернуть. Отмена пенсий не затронет нынешних пенсионеров.
Реакция властей и экспертов была резко негативной. В Госдуме предложение назвали «полной ерундой» и отметили непонимание принципов страховой пенсионной системы. В Совете Федерации напомнили, что социальные гарантии, включая пенсии, защищены Конституцией России. Эксперты отмечают, что идея возвращает общество к устаревшим моделям, от которых оно уже отошло.
Ранее похожие предложения высказывал ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан, который позже извинился, заявив, что говорил иронически.
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