«Пусть решают, копить им деньги или рожать»: В РФ предложили отменить пенсии родившимся после 1995 года
amurmedia.ru
Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года
Основатель телеканала «Царьград» и миллиардер Константин Малофеев выступил с резонансным предложением — отменить государственные пенсии для граждан, рожденных после 1995 года. По его мнению, молодёжь должна самостоятельно решать, копить деньги на старость или воспитывать детей, которые будут их содержать.
Аргументы Малофеева
- В Российской империи пенсии платили ограниченному кругу лиц, а семьи были многодетными и дети заботились о родителях.
- Современное сокращение рождаемости ведёт к росту нагрузки на пенсионную систему.
- Предлагает прекратить сбор пенсионных взносов для «зумеров» через 10 лет и вернуть им уже уплаченные суммы.
- Отмена пенсий не касается нынешних пенсионеров.
Реакция властей и экспертов
- В Госдуме идею назвали «полной ерундой», отметив непонимание принципов страховой пенсионной системы.
- В Совете Федерации напомнили, что социальные гарантии, включая пенсии, закреплены Конституцией РФ.
- Эксперты считают предложение Малофеева возвращением к устаревшим семейным моделям, от которых современное общество отошло.
Аналогичные идеи
Ранее ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан предлагал отменить пенсии, мотивируя это борьбой с демографическим кризисом, но позднее извинился за иронию, сообщает gazeta.
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