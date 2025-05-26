«Пусть решают, копить им деньги или рожать»: В РФ предложили отменить пенсии родившимся после 1995 года

Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года

Основатель телеканала «Царьград» и миллиардер Константин Малофеев выступил с резонансным предложением — отменить государственные пенсии для граждан, рожденных после 1995 года. По его мнению, молодёжь должна самостоятельно решать, копить деньги на старость или воспитывать детей, которые будут их содержать.

Аргументы Малофеева

В Российской империи пенсии платили ограниченному кругу лиц, а семьи были многодетными и дети заботились о родителях.

Современное сокращение рождаемости ведёт к росту нагрузки на пенсионную систему.

Предлагает прекратить сбор пенсионных взносов для «зумеров» через 10 лет и вернуть им уже уплаченные суммы.

Отмена пенсий не касается нынешних пенсионеров.

Реакция властей и экспертов

В Госдуме идею назвали «полной ерундой», отметив непонимание принципов страховой пенсионной системы.

В Совете Федерации напомнили, что социальные гарантии, включая пенсии, закреплены Конституцией РФ.

Эксперты считают предложение Малофеева возвращением к устаревшим семейным моделям, от которых современное общество отошло.

Аналогичные идеи

Ранее ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан предлагал отменить пенсии, мотивируя это борьбой с демографическим кризисом, но позднее извинился за иронию, сообщает gazeta.