Уехавшие из РФ комики Долгополов и Оганисян показали пародию на теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Татарский

Российский комик Александр Долгополов и бывший автор проекта "Вечерний Ургант" Гарик Оганисян, уехавшие из РФ, решили посмеяться над традическими событиями в Петербурге. Они сделали пародию на теракт, случившийся в минувшие выходные.

Ребята решили разыграть сценку, в которой один дарит другому статуэтку, но второй просит поставить ее подальше - "пусть она постоит здесь". На этот моменте зал рассмеялся, сообщает "Царьград".

2 апреля на творческом вечере военкора Владлена Татарского девушка Дарья Трепова передала ему статуэтку в подарок. В ней было взрывное устройство. Погиб сам Татарский, пострадали 40 человек.

Генпрокуратура РФ заявила, что в отношении комиков, посмеявшихся над терактом, будет проведена проверка.