Уехавшие из РФ комики Долгополов и Оганисян показали пародию на теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Татарский

"Пусть она тут постоит": уехавшие из РФ комики Оганисян и Долгополов показали пародию на гибель военкора Татарского и попали под проверку
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Российский комик Александр Долгополов и бывший автор проекта "Вечерний Ургант" Гарик Оганисян, уехавшие из РФ, решили посмеяться над традическими событиями в Петербурге. Они сделали пародию на теракт, случившийся в минувшие выходные.
Ребята решили разыграть сценку, в которой один дарит другому статуэтку, но второй просит поставить ее подальше - "пусть она постоит здесь". На этот моменте зал рассмеялся, сообщает "Царьград".
2 апреля на творческом вечере военкора Владлена Татарского девушка Дарья Трепова передала ему статуэтку в подарок. В ней было взрывное устройство. Погиб сам Татарский, пострадали 40 человек.
Генпрокуратура РФ заявила, что в отношении комиков, посмеявшихся над терактом, будет проведена проверка.