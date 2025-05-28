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«Пусть думают сами, копить им деньги или рожать»: В РФ предложили отменить пенсии родившимся после 1995 года

предложил отменить пенсии для россиян, родивших...

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Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил с резонансным предложением отменить государственные пенсии для россиян, родившихся после 1995 года. По его мнению, молодёжь должна самостоятельно решать, как обеспечивать старость — через накопления или заботу детей.

Малофеев ссылается на опыт Российской империи, где пенсии выплачивались ограниченному кругу, а многодетные семьи заботились о пожилых. Он указывает на снижение рождаемости и рост нагрузки на пенсионную систему. Предлагается через 10 лет прекратить сбор пенсионных взносов для «зумеров» и вернуть уже уплаченные средства. Отмена не коснётся нынешних пенсионеров.

Реакция властей и экспертов была резко негативной. В Госдуме предложение назвали «полной ерундой», в Совете Федерации напомнили о защите пенсий Конституцией. Эксперты считают идею возвращением к устаревшим моделям социальной поддержки.

Ранее похожее предложение делал Сергей Мардан, но потом извинился, заявив, что говорил иронично.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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