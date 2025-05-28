«Пусть думают сами, копить им деньги или рожать»: В РФ предложили отменить пенсии родившимся после 1995 года
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Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил с резонансным предложением отменить государственные пенсии для россиян, родившихся после 1995 года. По его мнению, молодёжь должна самостоятельно решать, как обеспечивать старость — через накопления или заботу детей.
Малофеев ссылается на опыт Российской империи, где пенсии выплачивались ограниченному кругу, а многодетные семьи заботились о пожилых. Он указывает на снижение рождаемости и рост нагрузки на пенсионную систему. Предлагается через 10 лет прекратить сбор пенсионных взносов для «зумеров» и вернуть уже уплаченные средства. Отмена не коснётся нынешних пенсионеров.
Реакция властей и экспертов была резко негативной. В Госдуме предложение назвали «полной ерундой», в Совете Федерации напомнили о защите пенсий Конституцией. Эксперты считают идею возвращением к устаревшим моделям социальной поддержки.
Ранее похожее предложение делал Сергей Мардан, но потом извинился, заявив, что говорил иронично.
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