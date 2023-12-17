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Психолог по семейному обучению рассказала, как на детей влияет сериал «Слово пацана»

Психолог по семейному обучению рассказала, как на детей влияет сериал «Слово пацана»

dzen.ru

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Уже больше месяца продолжаются разногласия вокруг сериал «Слово пацана». Зрители нетерпеливо ожидают выхода новых серий, в то время как активисты настаивают на запрете проекта из-за его пропаганды и романтизации бандитизма.

Своим мнением по этому поводу поделилась психолог Ксения Ковалева.

Тут важно не забывать, что кроме семей, в которых хорошие отношения с детьми, где взрослый для ребенка авторитет, и они в доверительном близком контакте, есть ещё много семей, в которых дела обстоят иначе. Эти дети посмотрят сериал, и высока вероятность, что они станут копировать поведение «героев», – отметила Ковалева.

Психолог заявила, что для просмотра сериала нужно обладать трезвым и рассудительным умом, а подростковый период – это время активного становления личности, когда все закладываемые качества еще очень непрочны и критическое мышление практически не развито.

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