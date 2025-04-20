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Проживающим в многоэтажках приготовили сюрприз: за стук в дверь соседа заставят заплатить 1000 рублей

Если вы не хотите открывать дверь сотрудникам у...

tula.domclick.ru

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Если вы не хотите открывать дверь сотрудникам управляющей компании, которые пришли проверить счётчики воды, будьте готовы — можно получить штраф до 1000 рублей. Эти правила существуют уже почти десять лет, но многие всё ещё воспринимают их как что-то неожиданное.

Ситуация напоминает известную историю: кто-то постучал — готовься тратиться. Только в реальности на пороге — не сказочные персонажи, а представители ЖКХ. Если хозяин квартиры решит проигнорировать их визит, по закону правы будут именно проверяющие.

Закон работает давно, но многие забыли

Статья 19.4 КоАП действует уже много лет, как вулкан, который долго молчит, но может в любой момент напомнить о себе. В первые три месяца при отсутствии данных по счётчику расчёт делают по средним значениям — можно сказать, дают отсрочку. Но затем начинают считать по повышенному тарифу — норматив умножают на полтора. Этот механизм был введён ещё в 2015 году, просто не все об этом помнят.

Как избежать проблем и штрафа

Инспекторы приходят не просто так — они должны убедиться, что прибор учёта работает исправно: не мотает слишком много и не стоит на месте. Если не открыть дверь, это воспринимается как попытка уклониться — рано или поздно найдут, но уже с квитанцией на штраф.

Лучше заранее передавать показания или хотя бы не скрываться. Главное правило простое: счётчик должен быть доступен для проверки. А если совсем не хочется никого впускать, тогда нужно следить за его состоянием так же внимательно, как за телефоном или другим важным устройством, пишет progorod58.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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