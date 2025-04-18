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Проживающим в многоэтажках приготовили сюрприз: за стук в дверь соседа придётся заплатить 1000 рублей

Отказ впустить сотрудников управляющей компании...

zlatoust.info

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Жители квартир, которые отказываются открывать дверь проверяющим из управляющей компании, могут нарваться на штраф до 1000 рублей.

Правила существуют уже почти десять лет, но для многих подобные визиты всё ещё становятся неприятным сюрпризом.

Закон работает — просто не все об этом знают

Сотрудники управляющих организаций приходят не по собственной прихоти. Их задача — проверить исправность счётчиков воды. Отказ пустить их внутрь может обернуться штрафом по статье 19.4 КоАП РФ. Закон не новый — он был принят ещё в 2015 году, но продолжает действовать и сегодня.

Что будет, если игнорировать проверки

Если счётчик не работает или невозможно получить с него показания, то сначала три месяца начисления ведутся по средним значениям. Но после этого включается повышенный тариф — платёж рассчитывают по нормативу, умноженному на 1,5. Это своего рода «штрафная» ставка, которая действует до тех пор, пока ситуация не будет решена.

Кроме того, если собственник отказывается пустить специалистов внутрь квартиры, ему может быть выписан отдельный штраф — до 1000 рублей.

Как избежать неприятностей

Лучший способ избежать санкций — это просто не игнорировать ситуацию:

  • Своевременно передавайте показания счётчиков
  • Следите за их исправностью
  • При необходимости допускайте проверяющих в квартиру

Если всё работает исправно и данные подаются вовремя, визиты сотрудников сводятся к минимуму. А отказ от взаимодействия — прямая дорога к лишним тратам, сообщает progorod58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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