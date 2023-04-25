Россиянам пообещали новое пособие от социального фонда РФ

Россияне уже 25 апреля могут получить новые выплаты от Соцфонда РФ, пишет PRIMPRESS. Размер такой выплаты составит в среднем около 10 тысяч рублей.

Речь о едином пособии для семей. В него вошли сразу пять выплат, которые ранее существовали как отдельные для детей от рождения и до достижения ими возраста 16 лет, а также как выплаты для беременных.

На единое пособие могут рассчитывать семьи с низкими доходами, если уровень обеспечения на члена семьи менее прожиточного уровня в регионе. Также учитывают наличие имущества, автомобилей и ценностей у родителей.

Поданные на единое пособие документы рассматривают в среднем в течение 10 суток, а потом, если выплата одобрена, зачисление на карту производится в течение 5 суток.

Размер зачислений будет разным для всех семей. Это может быть 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе. В среднем по России выплата составляет 10 000 рублей в месяц.