Прошу отпуск на 2 недели, а отдыхаю месяц: легальный способ увеличить личные каникулы

Май — отличный месяц, чтобы не просто немного отдохнуть, а устроить себе полноценные мини-каникулы. Благодаря праздничным дням, при грамотном планировании можно растянуть отпуск почти на месяц, используя всего 14 календарных дней. И всё это — по закону!

Когда отдыхаем в мае 2025 года:

С 1 по 4 мая — Праздник Весны и Труда

С 8 по 11 мая — День Победы

Между ними — всего три рабочих дня (5, 6 и 7 мая). А если к праздникам добавить отпуск, получится солидный период отдыха.

Как всё рассчитать:

Вариант 1: взять отпуск с 28 по 30 апреля (3 дня), затем праздничные 1–4 мая , и ещё отпуск 5–7 мая (3 дня). Потом — снова праздничные 8–11 мая .

Вы отдыхаете с 28 апреля по 11 мая , потратив всего 6 дней отпуска .

Вариант 2: начать с выходных 26–27 апреля , взять отпуск с 29 апреля по 7 мая (7 рабочих дней), а затем отдыхать по праздникам 8–11 мая .

Отдых продлится 16 дней , а уйдёт всего 7 дней отпуска .

Вариант 3: хотите полноценный месяц? Берите отпуск с 28 апреля по 11 мая, а затем — с 12 по 25 мая.

Потратите 14 календарных дней, а отдохнёте почти 30 дней благодаря праздникам и выходным.

Почему это выгодно?

Праздничные дни не включаются в отпуск (ст. 120 ТК РФ)

Май — месяц с большим количеством рабочих дней, а значит, отпускные будут выше обычного

Можно полноценно отдохнуть, не теряя много отпускных дней

Планируйте заранее — и наслаждайтесь длинным майским отпуском, не выходя за рамки закона.