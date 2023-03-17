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"Прошу делать это жестко": Путин обратился к прокурорам и призвал их реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России

Владимир Путин призвал прокуроров более жестко реагировать на попытки дестабилизации в РФ
"Прошу делать это жестко": Путин обратился к прокурорам и призвал их реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России

Фото: открытые источники

Президент России принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ и призвал сотрудников незамедлительно реагировать на любые попытки дестабилизации обстановки в России, пишет РИА Новости.

"Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. И нельзя ослаблять внимание к таким важным задачам прокуратуры, как поддержание гособвинения в судах, охрана окружающей среды, надзор за соблюдением прав осужденных", — сказал он.

В обращении Путин отметил, что прокуроры должны внимательно следить за тем, чтобы обращения участников СВО и членов их семей рассматривались внимательно и оперативно, чтобы реакция на их жалобы была молниеносной.
Также прокуроры не должны забывать о наблюдении за срокам выплат в России пособий и зарплат.

Особое внимание прокуроров должно быть направлено на контроль финансирования и исполнения государственных оборонных заказов и предприятий ОПК.

"Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", — отметил Путин.

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