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Простой способ подготовки стаканчиков для рассады: быстро, просто и все растет как на дрожжах

Хотя в магазинах сегодня полно всевозможных гор...

immunocap.ru

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Хотя в магазинах сегодня полно всевозможных горшков, ящиков и кассет для рассады, многие дачники по-прежнему отдают предпочтение самодельной таре. Почему? Всё просто: она бесплатна, удобна и её легко адаптировать под конкретные задачи. К тому же, для её создания можно использовать то, что есть под рукой.

Как создать подходящие условия для рассады

1. Мини-парники из бутылок

Людмила из Калуги использует пластиковые бутылки, превращая их в компактные микропарники — идеальны для посева отдельных сортов. Удобно, аккуратно и места занимают минимум.

2. Банки с крышками

Ирина из Берлина предлагает совсем простой вариант — стеклянные банки с крышками. Добавляем кокосовый субстрат и семена — и готов микропарник.

Если тары не хватает

1. Стаканчики из хлебных пакетов

Наташа Петрова делает «горшки» из прочных хлебных пакетов — тара растёт вместе с рассадой, не требует пересадки и легко заменяет покупные ёмкости.

2. Упаковка + коробка

Полина из Петербурга использует комбинацию пакета и картонной коробки — получается устойчивая ёмкость, подходящая даже для черенков петуний.

3. Медицинские маски — в дело

Оксана Суслова придумала, как превратить запасы масок в удобные стаканчики для рассады. Получается дёшево и неожиданно эффективно.

Для ранней рассады огурцов

1. Контейнер из крышек от тортов

Татьяна из Гомеля делает рассадные ёмкости из двух крышек — они защищают корни, позволяют растениям безболезненно переселяться в грунт и дают возможность получить урожай раньше.

2. Готовая тара с новым назначением

Юлия из Омска придумала использовать обычную ёмкость «не по назначению», чтобы посадка рассады проходила максимально аккуратно и просто.

Вывод: Самодельная тара часто оказывается не только дешевле, но и удобнее покупной. Её можно сделать в нужном размере, количестве и под конкретную культуру. А главное — использовать всё, что есть под рукой, и проявить немного фантазии, пишет 7dach.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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