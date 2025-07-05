Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и хрустящие

Если вы хотите, чтобы ваши блины были идеальными — тонкими, воздушными и не рвались на сковороде — есть один секрет: добавьте кипяток в тесто.

Этот приём помогает сделать тесто более эластичным, а блины — пышными и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток помогает?

Активирует клейковину. Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и предотвращает разрывы. Благодаря этому блины легко переворачиваются и не ломаются. Придаёт пышность. Тесто становится лёгким и пористым, благодаря чему блины получаются воздушными и тонкими. Создаёт кружевной край. Кипяток помогает сформировать красивый кружевной рисунок, который делает блины визуально привлекательными.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Всыпайте муку понемногу, тщательно размешивая тесто до однородной массы. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Эти блины станут отличным угощением на завтрак или для угощения гостей. Секрет с кипятком придаст им лёгкость и красивую текстуру, а разнообразие начинок сделает их ещё вкуснее!