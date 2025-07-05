Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и хрустящие
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Если вы хотите, чтобы ваши блины были идеальными — тонкими, воздушными и не рвались на сковороде — есть один секрет: добавьте кипяток в тесто.
Этот приём помогает сделать тесто более эластичным, а блины — пышными и с красивым кружевным краем.
Почему кипяток помогает?
Активирует клейковину. Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и предотвращает разрывы. Благодаря этому блины легко переворачиваются и не ломаются.
Придаёт пышность. Тесто становится лёгким и пористым, благодаря чему блины получаются воздушными и тонкими.
Создаёт кружевной край. Кипяток помогает сформировать красивый кружевной рисунок, который делает блины визуально привлекательными.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.
Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
Всыпайте муку понемногу, тщательно размешивая тесто до однородной массы.
Жарьте блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Эти блины станут отличным угощением на завтрак или для угощения гостей. Секрет с кипятком придаст им лёгкость и красивую текстуру, а разнообразие начинок сделает их ещё вкуснее!
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