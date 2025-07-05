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· 16+ · Екатерина Баранова

Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и хрустящие

Этот простой трюк обеспечит идеальные блины с в...

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Если вы хотите, чтобы ваши блины были идеальными — тонкими, воздушными и не рвались на сковороде — есть один секрет: добавьте кипяток в тесто.

Этот приём помогает сделать тесто более эластичным, а блины — пышными и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток помогает?

  1. Активирует клейковину. Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и предотвращает разрывы. Благодаря этому блины легко переворачиваются и не ломаются.

  2. Придаёт пышность. Тесто становится лёгким и пористым, благодаря чему блины получаются воздушными и тонкими.

  3. Создаёт кружевной край. Кипяток помогает сформировать красивый кружевной рисунок, который делает блины визуально привлекательными.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.

  3. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.

  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Всыпайте муку понемногу, тщательно размешивая тесто до однородной массы.

  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Эти блины станут отличным угощением на завтрак или для угощения гостей. Секрет с кипятком придаст им лёгкость и красивую текстуру, а разнообразие начинок сделает их ещё вкуснее!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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