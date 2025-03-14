Простое, бюджетное и надежное средство от муравьев в саду: их как ветром сдует

Муравьи в саду могут стать настоящей проблемой для любого садовода, но существует простой, экономичный и надежный метод, который поможет вам избавиться от этих насекомых быстро и эффективно.

Средство от муравьев

Одним из самых доступных и эффективных средств является использование борной кислоты, смешанной с сахаром. Это средство действует как медленный яд, привлекая муравьев сладким вкусом и постепенно уничтожая колонию.

Для приготовления смеси вам понадобится:

1 часть борной кислоты

3 части сахара

немного воды, чтобы получилась паста

Применение

Смешайте борную кислоту с сахаром и добавьте немного воды, чтобы образовалась кашица. Разложите смесь по маленьким контейнерам или крышкам от бутылок и расставьте в местах, где часто появляются муравьи. Важно, чтобы домашние животные и дети не имели доступа к этим приманкам.

Меры безопасности

Хотя борная кислота и является относительно безопасной для людей и домашних животных, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного проглатывания, особенно среди маленьких детей и домашних животных.

Эффективность

Этот метод является одним из самых эффективных способов борьбы с муравьями, поскольку он уничтожает не только рабочих муравьев, которые выходят на поиски пищи, но и может достигать королевы, что ведет к полному исчезновению колонии.