Просто заливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Каждый хочет приготовить идеальные блины — тонкие, воздушные и с красивым кружевным краем. Чтобы достичь такого результата, важно использовать один простой секрет: добавить в тесто кипяток.

Этот трюк делает блины не только пышными, но и улучшает их внешний вид.

Как кипяток влияет на тесто?

Активирует клейковину: Это позволяет тесту стать более эластичным, блины не рвутся при жарке и легко переворачиваются.

Придаёт пышность: Тесто становится лёгким, и блины получаются тонкими и воздушными.

Создаёт кружевной рисунок: Кипяток помогает образованию красивого края, который выглядит особенно привлекательно.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы тесто стало однородным. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло, перемешайте. Постепенно вводите муку и тщательно перемешивайте тесто. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Эти блины — идеальное дополнение к вашему завтраку, прекрасно сочетаются с мёдом, вареньем, сметаной или любой начинкой по вашему вкусу.