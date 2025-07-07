Просто заливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Каждый хочет приготовить идеальные блины — тонкие, воздушные и с красивым кружевным краем. Чтобы достичь такого результата, важно использовать один простой секрет: добавить в тесто кипяток.
Этот трюк делает блины не только пышными, но и улучшает их внешний вид.
Как кипяток влияет на тесто?
Активирует клейковину: Это позволяет тесту стать более эластичным, блины не рвутся при жарке и легко переворачиваются.
Придаёт пышность: Тесто становится лёгким, и блины получаются тонкими и воздушными.
Создаёт кружевной рисунок: Кипяток помогает образованию красивого края, который выглядит особенно привлекательно.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
Влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы тесто стало однородным.
Добавьте оставшееся молоко и растительное масло, перемешайте.
Постепенно вводите муку и тщательно перемешивайте тесто.
Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Эти блины — идеальное дополнение к вашему завтраку, прекрасно сочетаются с мёдом, вареньем, сметаной или любой начинкой по вашему вкусу.
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