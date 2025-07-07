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· 16+ · Екатерина Баранова

Просто заливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Для того чтобы блины стали идеальными — тонкими...

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Каждый хочет приготовить идеальные блины — тонкие, воздушные и с красивым кружевным краем. Чтобы достичь такого результата, важно использовать один простой секрет: добавить в тесто кипяток.

Этот трюк делает блины не только пышными, но и улучшает их внешний вид.

Как кипяток влияет на тесто?

  • Активирует клейковину: Это позволяет тесту стать более эластичным, блины не рвутся при жарке и легко переворачиваются.

  • Придаёт пышность: Тесто становится лёгким, и блины получаются тонкими и воздушными.

  • Создаёт кружевной рисунок: Кипяток помогает образованию красивого края, который выглядит особенно привлекательно.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.

  3. Влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы тесто стало однородным.

  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло, перемешайте.

  5. Постепенно вводите муку и тщательно перемешивайте тесто.

  6. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Эти блины — идеальное дополнение к вашему завтраку, прекрасно сочетаются с мёдом, вареньем, сметаной или любой начинкой по вашему вкусу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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