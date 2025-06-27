Просто заливаю это в тесто, перед тем как засыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тесто и как это работает

Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, воздушными и не рвались, есть один простой секрет — добавьте в тесто кипяток. Этот кулинарный приём придаёт тесту особую эластичность, делает блины пышными и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток так важен для теста?

Активирует клейковину

Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто более эластичным. Благодаря этому, блины не рвутся на сковороде и легко переворачиваются.

Придаёт пышность

Тесто становится легким и пористым, а блины — воздушными и тонкими. Именно это помогает добиться идеальной текстуры.

Создаёт кружевной рисунок

Кипяток помогает образовывать красивый кружевной край на готовых блинах, что делает их не только вкусными, но и эффектными.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут как для начинки, так и для подачи с мёдом, сметаной или вареньем. Это простой способ сделать ваш завтрак незабываемым!