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· 16+ · Екатерина Баранова

Просто заливаю это в тесто, перед тем как всыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, ...

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Чтобы блины получались не только тонкими, но и воздушными, с золотистой корочкой и красивым кружевным краем, есть один простой секрет: добавьте в тесто кипяток.

Это простое действие значительно улучшает текстуру блинов, придавая им лёгкость и эстетическую привлекательность.

Почему кипяток так важен?

  • Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и позволяет блинам не рваться при переворачивании.
  • Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
  • Создаёт кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который выглядит особенно эффектно на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов с кипятком

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
  3. Аккуратно влейте кипяток в тесто, постоянно помешивая.
  4. Влейте оставшееся молоко и добавьте растительное масло.
  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.
  6. Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут для подачи с мёдом, сметаной, вареньем или для начинки. Благодаря секрету с кипятком ваш завтрак будет не только вкусным, но и незабываемо красивым!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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