Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тесто и как это работает
Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, воздушными и не рвались, есть один простой секрет — добавьте в тесто кипяток. Этот кулинарный приём придаёт тесту особую эластичность, делает блины пышными и с красивым кружевным краем.
Почему кипяток — это важно?
- Активирует клейковину. Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным. Благодаря этому, блины не рвутся на сковороде и легко переворачиваются.
- Придаёт пышность. Тесто становится легким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
- Образует кружевной рисунок. Кипяток помогает создавать красивый кружевной край, который особенно эффектно смотрится на готовых блинах.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- ½ ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Как готовить:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
- Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.
- Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины идеально подойдут как для начинки, так и для подачи с мёдом, сметаной или вареньем. Вкусный и простой способ сделать ваш завтрак незабываемым!
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