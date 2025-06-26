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Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тест...

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Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тесто и как это работает

Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, воздушными и не рвались, есть один простой секрет — добавьте в тесто кипяток. Этот кулинарный приём придаёт тесту особую эластичность, делает блины пышными и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток — это важно?

  • Активирует клейковину. Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным. Благодаря этому, блины не рвутся на сковороде и легко переворачиваются.
  • Придаёт пышность. Тесто становится легким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
  • Образует кружевной рисунок. Кипяток помогает создавать красивый кружевной край, который особенно эффектно смотрится на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Как готовить:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
  3. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.
  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.
  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут как для начинки, так и для подачи с мёдом, сметаной или вареньем. Вкусный и простой способ сделать ваш завтрак незабываемым!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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