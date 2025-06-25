Просто заливаю это в тесто перед самой мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тесто и как это работает
Хотите, чтобы блины были тонкими, воздушными и не рвались? Секрет прост — добавьте в тесто кипяток. Этот кулинарный приём делает блины нежными, эластичными и с красивым кружевным краем.
Почему кипяток — это важно:
- Активирует клейковину — тесто становится эластичным и не рвётся.
- Придаёт пышность — блины получаются лёгкими и пористыми.
- Образует кружевной рисунок — особенно эффектно на сковороде.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- ½ ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Как готовить:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Добавьте половину молока и разрыхлитель.
- Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая.
- Добавьте оставшееся молоко и масло.
- Постепенно всыпайте муку, добиваясь однородного теста.
- Жарьте на горячей сковороде до румяной корочки.
Эти блины отлично подходят и для начинки, и для подачи с мёдом, сметаной или вареньем.
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