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Просто заливаю это в тесто перед самой мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Секрет кружевных и эластичных блинов — кипяток ...

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Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тесто и как это работает

Хотите, чтобы блины были тонкими, воздушными и не рвались? Секрет прост — добавьте в тесто кипяток. Этот кулинарный приём делает блины нежными, эластичными и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток — это важно:

  • Активирует клейковину — тесто становится эластичным и не рвётся.
  • Придаёт пышность — блины получаются лёгкими и пористыми.
  • Образует кружевной рисунок — особенно эффектно на сковороде.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Как готовить:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель.
  3. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая.
  4. Добавьте оставшееся молоко и масло.
  5. Постепенно всыпайте муку, добиваясь однородного теста.
  6. Жарьте на горячей сковороде до румяной корочки.

Эти блины отлично подходят и для начинки, и для подачи с мёдом, сметаной или вареньем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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