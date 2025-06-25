Просто заливаю это в тесто перед самой мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Идеальные блины: зачем добавлять кипяток в тесто и как это работает

Хотите, чтобы блины были тонкими, воздушными и не рвались? Секрет прост — добавьте в тесто кипяток. Этот кулинарный приём делает блины нежными, эластичными и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток — это важно:

Активирует клейковину — тесто становится эластичным и не рвётся.

Придаёт пышность — блины получаются лёгкими и пористыми.

Образует кружевной рисунок — особенно эффектно на сковороде.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте оставшееся молоко и масло. Постепенно всыпайте муку, добиваясь однородного теста. Жарьте на горячей сковороде до румяной корочки.

Эти блины отлично подходят и для начинки, и для подачи с мёдом, сметаной или вареньем.