Просто заливаю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Как приготовить идеальные блины: секрет добавления кипятка в тесто
Чтобы ваши блины получались тонкими, воздушными и не рвались при переворачивании, используйте проверенный кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто. Этот секрет поможет добиться идеальной текстуры и сделать блины настоящими кружевными.
Почему стоит добавлять кипяток в тесто?
Добавление кипятка в тесто помогает достичь нескольких важных результатов:
- Активирует клейковину, улучшая текстуру теста.
- Разрыхляет тесто, придавая ему лёгкость и пышность.
- Образует красивый кружевной рисунок на блине во время жарки.
Если у вас нет кипятка, его можно заменить кефиром или газированной водой — они также придадут тесту нежность и пышность.
Идеальный рецепт блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
- Постепенно влейте кипяток, тщательно помешивая, чтобы не было комков.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало гладким.
- Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла.
В результате получаются тонкие и гибкие блины, которые не рвутся и идеально подходят как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.
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