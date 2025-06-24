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Просто заливаю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Секрет в том, чтобы активировать клейковину и д...

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Как приготовить идеальные блины: секрет добавления кипятка в тесто

Чтобы ваши блины получались тонкими, воздушными и не рвались при переворачивании, используйте проверенный кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто. Этот секрет поможет добиться идеальной текстуры и сделать блины настоящими кружевными.

Почему стоит добавлять кипяток в тесто?

Добавление кипятка в тесто помогает достичь нескольких важных результатов:

  • Активирует клейковину, улучшая текстуру теста.
  • Разрыхляет тесто, придавая ему лёгкость и пышность.
  • Образует красивый кружевной рисунок на блине во время жарки.

Если у вас нет кипятка, его можно заменить кефиром или газированной водой — они также придадут тесту нежность и пышность.

Идеальный рецепт блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
  3. Постепенно влейте кипяток, тщательно помешивая, чтобы не было комков.
  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало гладким.
  6. Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла.

В результате получаются тонкие и гибкие блины, которые не рвутся и идеально подходят как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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