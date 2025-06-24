Просто заливаю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Как приготовить идеальные блины: секрет добавления кипятка в тесто

Чтобы ваши блины получались тонкими, воздушными и не рвались при переворачивании, используйте проверенный кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто. Этот секрет поможет добиться идеальной текстуры и сделать блины настоящими кружевными.

Почему стоит добавлять кипяток в тесто?

Добавление кипятка в тесто помогает достичь нескольких важных результатов:

Активирует клейковину, улучшая текстуру теста.

Разрыхляет тесто, придавая ему лёгкость и пышность.

Образует красивый кружевной рисунок на блине во время жарки.

Если у вас нет кипятка, его можно заменить кефиром или газированной водой — они также придадут тесту нежность и пышность.

Идеальный рецепт блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель. Постепенно влейте кипяток, тщательно помешивая, чтобы не было комков. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало гладким. Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла.

В результате получаются тонкие и гибкие блины, которые не рвутся и идеально подходят как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.