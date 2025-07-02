Просто заливаю это перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Если вы хотите, чтобы ваши блины получались тонкими, воздушными и идеально переворачивались, существует один простой секрет: добавьте в тесто кипяток.

Этот кулинарный трюк придаёт тесту особую эластичность и делает блины не только пышными, но и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток так важен?

Активирует клейковину. Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным. Это позволяет блинам не рваться на сковороде и легко переворачиваться.

Придаёт пышность. В результате тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.

Создаёт кружевной рисунок. Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который выглядит особенно эффектно на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут для подачи с мёдом, сметаной, вареньем или для начинки. Простота рецепта и секрет с кипятком сделают ваш завтрак незабываемо вкусным!