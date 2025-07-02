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Просто заливаю это перед тем как всыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, ...

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Если вы хотите, чтобы ваши блины получались тонкими, воздушными и идеально переворачивались, существует один простой секрет: добавьте в тесто кипяток.

Этот кулинарный трюк придаёт тесту особую эластичность и делает блины не только пышными, но и с красивым кружевным краем.

Почему кипяток так важен?

  • Активирует клейковину. Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным. Это позволяет блинам не рваться на сковороде и легко переворачиваться.
  • Придаёт пышность. В результате тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
  • Создаёт кружевной рисунок. Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который выглядит особенно эффектно на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Как готовить:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
  3. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.
  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.
  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут для подачи с мёдом, сметаной, вареньем или для начинки. Простота рецепта и секрет с кипятком сделают ваш завтрак незабываемо вкусным!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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