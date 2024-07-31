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Просто, эффективно, актуально

Может ли каждый работник вносить вклад в развит...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Может ли каждый работник вносить вклад в развитие своей компании? Несомненно, если в своей ежедневной работе он стремится уйти от старых стандартов, находить и предлагать новые решения привычных производственных задач. Безусловно, если в коллективе поддерживается вовлеченность в достижение общей цели – упростить производство и сделать его еще более безопасным.

Минус трудозатраты, плюс безопасность

Коллектив крупного нефтепроводного предприятия «Транснефть – Прикамье» на поиск непрерывных улучшений мотивирует Система развития Транснефть – ОПТИМУМ (СРТ - ОПТИМУМ). Ее цель – раскрыть потенциал каждого работника, научить подавать свои идеи, минимизировать бюрократические препоны. Когда появляется желание выполнять привычные процессы еще более эффективно и безопасно, приходят новые решения. С внедрением СРТ – ОПТИМУМ оформлять и доносить их до руководства стало довольно просто.

Так, ведущий инженер отдела эксплуатации нефтепроводов Андрей Амуков предложил новый способ очистки наружной поверхности трубопровода. По словам рационализатора, решение обычно возникает в тот момент, когда появляется желание уйти от сложных и напряженных процессов в сторону их упрощения и улучшения. Его идея заключается в использовании технологии лазерной обработки поверхности металла вместо абразивной очистки.

«Предлагаемый метод исключает все минусы абразивной обработки, а также увеличивает скорость выполнения процесса, упрощает его и сокращает трудозатраты», - говорит инженер.

Новый способ очистки позволяет уйти от транспортировки и использования крупногабаритного оборудования и материалов, механического воздействия на поверхность трубопровода и попадания в грунт абразивного материала. Кроме того, лазерная обработка исключает в зоне ремонтных работ присутствие микрочастиц абразива при засыпке материала в оборудование и последующей обработке трубопровода.

Шаги навстречу

«Просто, эффективно и актуально. Наглядный пример того, как работник может положительно воздействовать на процесс труда. Растет производительность и безопасность. Это главные задачи Системы развития Транснефть – ОПТИМУМ и опорные точки, от которых отталкивается успешный рационализатор», - отметил генеральный директор компании «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

Впереди - испытания новой технологии и апробация по специально разработанной программе и методике, утвержденной ПАО «Транснефть». Мероприятия пройдут совместно с НИИ Транснефть, «Транснефть - Диаскан» и поставщиками оборудования.

Автор идеи уверен: производственная система реально мотивирует работника улучшать процессы, в которые он погружен, для еще более эффективной деятельности предприятия в целом. Новый способ очистки трубопровода, предложенный Андреем Амуковым, вошел в число лучших предложений по оптимизации производственных процессов по итогам 2023 года и стал лидером голосования среди работников «Транснефть – Прикамье».

«В основе СРТ ОПТИМУМ лежит принцип вовлеченности каждого. Символично, что и лучшее предложение по улучшению было выбрано сообща – голосованием, которое охватило порядка 2 тысяч человек. Ознакомившись с предложениями, работники определили самое значимое и актуальное для производства», - отметил начальник службы развития производственной системы «Транснефть – Прикамье» Сергей Баранов.

Механизм по подаче идей в рамках СРТ- ОПТИМУМ отлажен и заключается в шагах навстречу: предложение от работника и ответная реакция руководства. Только так можно приблизить «Цель — Ноль» — ноль аварий, ноль несчастных случаев, ноль отказов, простоев или потерь.

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