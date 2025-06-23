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Просто добавляю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Идеальные блины — это не только правильные проп...

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Как приготовить идеальные блины: секрет добавления кипятка в тесто

Чтобы блины получались тонкими, воздушными и не рвались при переворачивании, используйте кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто. Мы расскажем, как добиться идеальной текстуры и приготовить настоящие кружевные блины.

Почему стоит добавлять кипяток в тесто?

Чтобы блины получались тонкими и кружевными, используйте проверенный кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто перед мукой. Это секрет, который помогает:

  • Активировать клейковину, улучшая текстуру теста.
  • Разрыхлить тесто, придавая ему лёгкость и пышность.
  • Образовать красивый кружевной рисунок на блине при жарке.

Если нет кипятка, можно заменить его на кефир или газированную воду — они также придадут тесту пышность и нежность.

Идеальный рецепт блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
  3. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
  5. Часть муки всыпьте постепенно, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало гладким.
  6. Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла.

В результате вы получите тонкие и гибкие блины, которые не рвутся и идеально подходят как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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