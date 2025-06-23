Просто добавляю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Как приготовить идеальные блины: секрет добавления кипятка в тесто

Чтобы блины получались тонкими, воздушными и не рвались при переворачивании, используйте кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто. Мы расскажем, как добиться идеальной текстуры и приготовить настоящие кружевные блины.

Почему стоит добавлять кипяток в тесто?

Чтобы блины получались тонкими и кружевными, используйте проверенный кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто перед мукой. Это секрет, который помогает:

Активировать клейковину, улучшая текстуру теста.

Разрыхлить тесто, придавая ему лёгкость и пышность.

Образовать красивый кружевной рисунок на блине при жарке.

Если нет кипятка, можно заменить его на кефир или газированную воду — они также придадут тесту пышность и нежность.

Идеальный рецепт блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Часть муки всыпьте постепенно, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало гладким. Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла.

В результате вы получите тонкие и гибкие блины, которые не рвутся и идеально подходят как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.