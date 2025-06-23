Просто добавляю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Как приготовить идеальные блины: секрет добавления кипятка в тесто
Чтобы блины получались тонкими, воздушными и не рвались при переворачивании, используйте кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто. Мы расскажем, как добиться идеальной текстуры и приготовить настоящие кружевные блины.
Почему стоит добавлять кипяток в тесто?
Чтобы блины получались тонкими и кружевными, используйте проверенный кулинарный трюк — добавление кипятка в тесто перед мукой. Это секрет, который помогает:
- Активировать клейковину, улучшая текстуру теста.
- Разрыхлить тесто, придавая ему лёгкость и пышность.
- Образовать красивый кружевной рисунок на блине при жарке.
Если нет кипятка, можно заменить его на кефир или газированную воду — они также придадут тесту пышность и нежность.
Идеальный рецепт блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
- Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Часть муки всыпьте постепенно, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало гладким.
- Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла.
В результате вы получите тонкие и гибкие блины, которые не рвутся и идеально подходят как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.
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