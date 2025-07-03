Просто добавляю это перед тем, как всыпать муку: блины получаются нежными и вкусными
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Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, воздушными и не рвались при жарке, есть один проверенный секрет: добавьте кипяток в тесто.
Этот кулинарный трюк придаёт тесту особую эластичность и помогает добиться пышности и красивого кружевного края.
Почему кипяток так важен?
Активирует клейковину. Кипяток способствует активации клейковины в муке, что делает тесто эластичным. Это помогает блинам не рваться и легко переворачиваться на сковороде.
Придаёт пышность. Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
Образует кружевной край. Кипяток помогает создать красивый и эффектный кружевной рисунок на готовых блинах.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.
Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
Медленно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.
Жарьте блины на горячей сковороде, пока они не подрумянятся с обеих сторон.
Эти блины отлично подойдут как для сладких, так и для savoury начинок. Подавайте их с мёдом, вареньем, сметаной или любыми начинками на ваш вкус. Секрет с кипятком придаст им лёгкость и красивую текстуру!
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