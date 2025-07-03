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· 16+ · Екатерина Баранова

Просто добавляю это перед тем, как всыпать муку: блины получаются нежными и вкусными

Чтобы блины получались воздушными, тонкими и не...

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Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, воздушными и не рвались при жарке, есть один проверенный секрет: добавьте кипяток в тесто.

Этот кулинарный трюк придаёт тесту особую эластичность и помогает добиться пышности и красивого кружевного края.

Почему кипяток так важен?

  1. Активирует клейковину. Кипяток способствует активации клейковины в муке, что делает тесто эластичным. Это помогает блинам не рваться и легко переворачиваться на сковороде.

  2. Придаёт пышность. Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.

  3. Образует кружевной край. Кипяток помогает создать красивый и эффектный кружевной рисунок на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.

  3. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.

  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Медленно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.

  6. Жарьте блины на горячей сковороде, пока они не подрумянятся с обеих сторон.

Эти блины отлично подойдут как для сладких, так и для savoury начинок. Подавайте их с мёдом, вареньем, сметаной или любыми начинками на ваш вкус. Секрет с кипятком придаст им лёгкость и красивую текстуру!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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