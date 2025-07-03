Просто добавляю это перед тем, как всыпать муку: блины получаются нежными и вкусными

Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, воздушными и не рвались при жарке, есть один проверенный секрет: добавьте кипяток в тесто.

Этот кулинарный трюк придаёт тесту особую эластичность и помогает добиться пышности и красивого кружевного края.

Почему кипяток так важен?

Активирует клейковину. Кипяток способствует активации клейковины в муке, что делает тесто эластичным. Это помогает блинам не рваться и легко переворачиваться на сковороде. Придаёт пышность. Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими. Образует кружевной край. Кипяток помогает создать красивый и эффектный кружевной рисунок на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Медленно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным. Жарьте блины на горячей сковороде, пока они не подрумянятся с обеих сторон.

Эти блины отлично подойдут как для сладких, так и для savoury начинок. Подавайте их с мёдом, вареньем, сметаной или любыми начинками на ваш вкус. Секрет с кипятком придаст им лёгкость и красивую текстуру!