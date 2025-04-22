Пропадут зря: названы периоды стажа, которые больше не будут учитываться для начисления пенсии

Российское пенсионное законодательство различает несколько категорий трудового стажа, и не каждый из них автоматически влияет на размер будущей пенсии.

Даже если человек работает официально, это ещё не гарантия, что его трудовой период будет учтён.

Основная проблема — ошибки со стороны работодателя

По словам юриста Максима Иванова, участились случаи, когда работодатели либо не делают страховые отчисления, либо делают их, но не подают соответствующую отчётность в Социальный фонд России (СФР).

В результате:

взносы не фиксируются в системе,

работник не получает пенсионных баллов,

трудовой период не засчитывается в страховой стаж.

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется регулярно проверять свой лицевой счёт на сайте СФР, отслеживая наличие взносов.

Работа на вредных производствах: тоже не всегда учитывается

Если вы трудитесь на опасных или вредных объектах, то работодатель обязан делать дополнительные страховые взносы. Если же этого не происходит, такие периоды не будут зачтены как льготный стаж, и вы потеряете право на досрочную пенсию по вредности.

Досрочная пенсия: что не входит в требуемый стаж

Недавно в России была закреплена возможность досрочного выхода на пенсию при наличии большого общего стажа: 42 года — для мужчин, 37 — для женщин.

Но здесь есть важный нюанс — в расчёт не включаются:

время обучения в вузах и колледжах;

отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

уход за пожилыми или инвалидами;

периоды получения пособия по безработице;

другие так называемые нестраховые периоды.

Надбавка за сельский стаж — не для всех

Работавшие в сельской местности могут рассчитывать на доплату в размере 25%, но только при условии, что стаж сформирован исключительно в рамках сельхоздеятельности. Служба в армии или любой нестраховой период в этот стаж не входят.

Что делать, чтобы не потерять пенсионные баллы

Проверяйте личный счёт в СФР хотя бы раз в год.

Храните подтверждающие документы — договоры, справки, трудовую книжку.

Следите, чтобы работодатель исправно делал отчисления и сдавал отчётность.

Будущая пенсия — это не только количество лет работы, но и юридическая чистота оформления каждого трудового этапа. Чтобы не остаться без выплат, важно самому контролировать свой стаж и быть в курсе всех нюансов пенсионной системы, сообщает primpress.

Читайте также: